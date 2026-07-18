Jalen Duren et les Pistons, enfin le bon moment ?

Après de longues semaines, Jalen Duren et les Detroit Pistons n'ont toujours pas trouvé un accord. Agent libre protégé cet été, l'intérieur a été déçu de la première offre de sa franchise. Après les Playoffs très décevants du jeune talent, la formation de Motor City a refusé de lui offrir un deal max.

Et elle a surtout décidé de jouer la montre en prévenant le marché : les Pistons sont prêts à s'aligner sur toutes les offres extérieures. Eligible à un contrat max à 287 millions de dollars sur 5 ans, le pivot semble prêt à réaliser un effort en ciblant un salaire annuel estimé à 40 millions de dollars.

D'après les informations du journaliste Jake Fischer, les deux camps se rapprochent, petit à petit, d'un terrain d'entente. En effet, les discussions entre Duren et Detroit évoluent dans le bon sens. Surtout depuis le trade de Caris LeVert vers les Milwaukee Bucks.

Pourquoi ? Ce mouvement a permis aux Pistons de gagner en flexibilité financière. Désormais, Detroit peut proposer au natif de Sharon Hill un deal plus avantageux. Malgré de grosses tensions au début de l'été, l'histoire entre Jalen Duren et les Pistons semble bien partie pour durer.

Les Playoffs de Jalen Duren ont viré au désastre historique