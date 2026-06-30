Jalen Duren va rencontrer les Lakers… mais pas que

Jalen Duren est l'un des hommes les plus convoités de cette free agency. Les Lakers en ont fait leur cible n°1.

À quelques heures de l'ouverture officielle de la free agency, les Lakers ont déjà une priorité bien identifiée : trouver un pivot capable d'accompagner Luka Doncic. Et leur cible se nommerait Jalen Duren.

Selon ESPN, le pivot des Pistons, l'un des agents libres (restricted) les plus convoités de l'été, doit rencontrer les dirigeants des Lakers dès aujourd'hui. Une réunion qui confirme les ambitions de Los Angeles, bien décidé à renforcer sa raquette autour de sa nouvelle superstar.

D'après plusieurs sources de la ligue, Luka Doncic aurait d'ailleurs fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait évoluer aux côtés d'un « pivot de premier plan ». À seulement 22 ans, Duren coche pratiquement toutes les cases. Tout juste sélectionné pour son premier All-Star Game et nommé dans la All-NBA Third Team, il sort de la meilleure saison de sa carrière avec 19,5 points, 10,5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, tout en affichant un impressionnant 65 % de réussite au tir. De quoi s'imposer comme l'un des intérieurs les plus prometteurs de la ligue.

Les Lakers disposent de la flexibilité financière nécessaire pour lui soumettre une offre importante. Mais le dossier est loin d'être simple. En tant que restricted free agent, Duren reste sous le contrôle de Detroit. Si les Lakers lui font signer une offer sheet, les Pistons disposeront de plusieurs jours pour s'aligner et conserver leur intérieur. Un scénario qui bloquerait une partie de la masse salariale de Los Angeles pendant cette période et pourrait compliquer la poursuite d'autres dossiers importants.

Car les Lakers ont encore plusieurs décisions à prendre. LeBron James est toujours libre, tout comme Rui Hachimura, Luke Kennard ou encore Jaxson Hayes. En parallèle, la franchise a déjà sécurisé Austin Reaves avec une prolongation de quatre ans, preuve que l'effectif continue d'être construit autour du tandem Doncic-Reaves.

Los Angeles n'est toutefois pas seul sur le dossier. Sacramento doit également rencontrer Jalen Duren au début de la free agency. Contrairement aux Lakers, les Kings ne disposent pas de l'espace salarial nécessaire pour le signer directement et devraient obligatoirement passer par un sign-and-trade. Selon ESPN, un tel montage impliquerait très probablement Domantas Sabonis, encore sous contrat pour deux saisons.

Le problème, c'est que Detroit ne semble absolument pas disposé à faciliter un départ. Les dirigeants des Pistons ne seraient pas intéressés par un sign-and-trade à ce stade et conserver Duren demeure leur priorité malgré des négociations contractuelles qui auraient récemment ralenti.

Cette fermeté est compréhensible. Certes, le jeune pivot a connu des playoffs plus compliqués, avec 10,2 points et 8,5 rebonds de moyenne lors de l'élimination de Detroit face à Cleveland. Mais à 22 ans seulement, il reste l'un des pivots les plus prometteurs de la NBA.

Les Lakers peuvent donc toujours rêver. Encore faudra-t-il convaincre à la fois le joueur... et surtout les Pistons de le laisser partir.