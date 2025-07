Jalen Green comprend pourquoi il a été tradé mais prévient les fans des Rockets

Jalen Green a publié un texte dans le Players' Tribune cette semaine pour revenir sur son trade vers les Suns, après avoir passé son début de carrière chez les Rockets.

S'il déjà envie de prouver sa valeur et montrer que les Suns ont bien fait de le récupérer, Green n'a pas de rancoeur et a même expliqué que le trade, qui a permis à Houston de recruter Kevin Durant, faisait sens.

"Personne n'aime être tradé. Mais je peux dire en toute honnêteté que je comprends. C'est un business et si j'étais dans la peau des dirigeants, j'aurais probablement fait ce deal aussi. Je pense que c'est une meilleure situation pour les deux parties et j'ai hâte de m'éclater avec Devin Booker et de créer cette culture de la gagne que l'on a réussi à créer à Houston".

Jalen Green a conclu son texte avec ce qui ressemble à une promesse : celle de réussir une grande performance dès qu'il reviendra à Houston.

"Houston et mes gars vont me manquer, mais je souris. Je gagne ma vie en jouant au basket, comment est-ce que je pourrais avoir un mauvais jour ? Houston, merci pour l'amour, vraiment. Si je vous explose la saison prochaine en vous mettant 30 points, souvenez vous juste des bons moments !"

