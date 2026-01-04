Le Magic perd l’un de ses joueurs les plus importants

Chaque année, le Orlando Magic est sujet aux diverses blessures et, à ce stade, ça ne peut pas être qu'une question de malchance. Alors que Franz Wagner est actuellement encore sur la touche, la franchise floridienne vient de perdre Jalen Suggs. Ce dernier souffre d'une contusion au genou et il est carrément absent pour une durée indéterminée. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il va rater plusieurs mais son retour à la compétition dépendra de la façon dont il réagit aux différents traitements. Dans tous les cas, c'est un vrai coup dur pour son équipe.

En effet, le cinquième choix de la draft 2021 est l'un des "two way player" les plus fiable d'Orlando sur le terrain. Il apporte du scoring (15 points), un peu d'adresse extérieure, de la défense et de la création (4,7 passes). C'est un complément parfait de Wagner, Paolo Banchero et Desmond Bane. Son absence peut être en partie compensée par l'éclosion d'Anthony Black, excellent en ce moment, mais Orlando a tout de même gagné 14 des 23 matches disputés par Jalen Suggs cette saison. Le Magic affiche un bilan négatif (5-7) en son absence.

Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Il venait à peine de revenir d'un pépin à la hanche. Suggs a par exemple joué seulement 35 matches la saison dernière. La franchise floridienne, qui déçoit, est actuellement septième de la Conférence Est.