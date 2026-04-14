Jamahl Mosley sous pression avant le match décisif du Magic

Le Magic aborde son match de play-in sous pression, et l’avenir de Jamahl Mosley pourrait se jouer sur cette rencontre face aux 76ers.

La tension monte à Orlando à l’approche du play-in, et elle ne concerne pas seulement les joueurs. Sur le banc, Jamahl Mosley joue lui aussi une partie importante de son avenir à la tête du Magic.

Avec un bilan de 45 victoires pour 37 défaites, Orlando a certes accroché la huitième place à l’Est, mais la dynamique récente et certaines contre-performances ont installé un climat d’incertitude autour de son entraîneur. Dans une conférence de plus en plus dense, le Magic peine à franchir un cap, malgré un effectif au complet sur la fin de saison.

Le dernier match face aux Celtics a laissé des traces. Battu 113-108 par une équipe de Boston largement remaniée, Orlando a manqué une occasion de sécuriser une meilleure position et s’est retrouvé contraint de passer par le play-in. Une contre-performance qui a nourri les critiques et renforcé la pression autour de Mosley.

À la veille du duel contre les 76ers, privés de Joel Embiid, certains observateurs, dont Zach Lowe, estiment que le contexte est limpide : le Magic n’a pas d’excuse.

« Ils doivent être capables de battre Philadelphie sans Embiid, même à l’extérieur. S’ils n’y arrivent pas et que leur saison s’arrête là, le siège de Jamahl Mosley, déjà brûlant toute l’année, va s’embraser complètement, je pense. »

Dans la foulée de la défaite face à Boston, le constat est tout aussi sévère.

« C’est une défaite catastrophique pour Orlando. Ils ont même reculé au classement. Ils doivent maintenant jouer un match de play-in à l’extérieur. C’est incompréhensible. Ne pas prendre le dernier match au sérieux parce que l’adversaire va faire tourner, c'est une faute grave. La ligue est trop forte aujourd’hui. »

Prolongé en 2024 pour quatre saisons, Mosley reste sur deux éliminations consécutives au premier tour des playoffs. Une troisième qualification de suite est en jeu, mais plus encore, c’est la crédibilité du projet du Magic qui se joue dans ce match couperet. Une victoire pourrait calmer les tensions, tandis qu’une élimination immédiate relancerait inévitablement les questions autour de son avenir.

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