Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Celtics : 108-113

Wizards @ Cavs : 117-130

Pistons @ Pacers : 133-121

Hawks @ Heat : 117-143

Hornets @ Knicks : 110-96

Bucks @ Sixers : 106-126

Nets @ Raptors : 101-136

Bulls @ Mavs : 128-149

Grizzlies @ Rockets : 101-132

Pelicans @ Wolves : 126-132

Suns @ Thunder : 135-103

Nuggets @ Spurs : 128-118

Jazz @ Lakers : 107-131

Warriors @ Clippers : 110-115

Kings @ Blazers : 110-122

- Les Spurs avaient l'opportunité, en battant des Nuggets très diminués à domicile, d'éviter un parcours épineux dès les demi-finales de Conférence. Raté ! La défaite de San Antonio face à une équipe de Denver qui n'a fait jouer Nikola Jokic qu'une mi-temps et avait mis le reste de ses cadres au repos, oblige désormais les Texans à affronter théoriquement Denver ET Oklahoma City s'ils veulent aller en Finales NBA. Au moins, on ne pourra pas dire que le parcours n'aura pas été beau... Sans Victor Wembanyama, laissé au repos, les joueurs de Mitch Johnson ont pris 23 points de Jokic en une mi-temps et n'ont pas tenu la distance malgré le retour de Stephon Castle, permettant donc aux Nuggets de verrouiller la 3e place.

- Dans le même temps, l'équipe C du Thunder à perdu à la maison contre... l'équipe C des Suns, pour laquelle Jamaree Bouyea, l'un des joueurs avec le nom le plus fun en NBA, a marqué 27 points. Au play-in, Phoenix, 7e, affrontera Portland, 8e, qui a battu Sacramento (122-110), malgré les 21 points et 9 rebonds de Maxime Raynaud. Deni Avdija (25 pts) et Jrue Holiday (23 pts) ont fait le gros du boulot.

- L'autre affiche du play-in à l'Ouest opposera les Clippers aux Warriors. Hasard du calendrier, les deux équipes s'affrontaient pour cette dernière nuit de saison régulière. Los Angeles avait mis Kawhi Leonard au repos, ce que n'a pas fait Golden State avec Stephen Curry (24 pts). Pourtant, ce sont bien les Clippers qui se sont imposés, avec 71 pts (!) du banc californien, dont 20 pour Bennedict Mathurin.

- A l'Est, c'est Philadelphie qui recevra pour l'affiche 7-8 du play-in. Les Sixers, qui ont disposé de Milwaukee (où Ousmane Dieng a marqué 11 points, 8 passes et 7 rebonds) avec 21 points de Tyrese Maxey, affronteront Orlando, qui s'est incliné, avec son équipe-type, contre une équipe ter des Celtics à Boston. Le Magic restait sur 5 victoires et semblait pouvoir en ajouter une 6e, mais a rechuté à cause notamment d'un 3e quart-temps loupé. Baylor Scheierman (30 pts) et Luka Garza (27 pts) se sont régalés côté Boston. Joe Mazzulla s'est permis de donner du temps de jeu à John Tonje, Amari Williams et Dalano Banton, sans craindre pour la 2e place acquise à l'Est.

- Dans l'autre affiche du play-in à l'Est, Charlotte accueillera l'équipe "play-in" par excellence, Miami. Les Hornets sont allés facilement gagner au Madison Square Garden, où les Knicks avaient laissé tout le monde ou presque au repos. LaMelo Ball, Brandon Miller et Coby White ont marqué 19 points tous les trois, pendant que Moussa Diabaté compilait 4 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres. Petit move irritant : Mikal Bridges a joué 23 secondes pour préserver sa série de matches consécutifs en NBA...

Record historique pour Knueppel… sous la menace de LaMelo

Le Heat n'a pas pu éviter un nouveau barrage, malgré sa large (143-117) victoire contre Atlanta. Zaccharie Risacher a retrouvé le cinq des Hawks en raison du gros turnover opéré par Quin Snyder et a fini avec 11 points, 9 rebonds, 3 passes et 1 interception en 24 minutes. Jaime Jaquez (26 pts), Norman Powell (25 pts) et Bam Adebayo (25 pts) se sont répartis la moitié des points floridiens.

Les Hawks affronteront donc New York au 1er tour, pendant que Toronto, vainqueur de Brooklyn grâce aux 51 points de la paire Ingram-Barrett, défiera Cleveland. Les Cavs, justement, ont mené de bout en bout avec leurs cadres laissés au repos contre Washington. Nae’Qwan Tomlin en a profité pour battre son record personnel en NBA avec 26 points. Olivier Sarr (10 pts, 6 rbds, 2 asts) a joué en sortie de banc pour Cleveland, mais pas contre son frère, blessé.

- Les Lakers ont conservé leur 4e place à l'Ouest et donc l'avantage du terrain au 1er tour face à Houston, grâce à leur victoire contre le Jazz. LeBron James n'a joué que 17 minutes (18 pts, 6 asts), laissant ses camarades faire le reste. Bronny James a marqué 11 points en sortie de banc. Les Rockets avaient eux fait le job en cartonnant Memphis même sans leurs cadres. Clint Capela (23 pts, 13 rbds) aura le loisir de répondre à Deandre Ayton de vive voix dès le 1er tour des playoffs...

JJ Redick sans détour avant le choc Lakers – Rockets

- Le match comptait pour du beurre, mais Joan Beringer s'est fait remarquer - euphémisme - lors de la victoire de Minnesota contre New Orleans. Le rookie français, titulaire, a rendu une copie bien gourmande avec 24 points, 12 rebonds et 7 contres (!) en 31 minutes.

- Les Pistons ont fini cette belle saison régulière par une victoire contre les Pacers avec 50 points cumulés pour la paire Tobias Harris-Paul Reed.

- Cooper Flagg s'est blessé à la cheville après 10 minutes de jeu lors de la victoire champagne (149 pts) des Mavs contre Chicago. John Poulakidas s'est fait plaisir avec 28 points en sortie de banc. Lachlan Olbrich, des Bulls, a lui signé son premier triple-double en NBA avec 10 pts, 15 rbds et 10 asts.

Les affiches du play-in

OUEST

Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)

Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10e)

EST

Philadelphie Sixers (7) - Orlando Magic (8)

Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)

Les affiches des playoffs

OUEST

Oklahoma City Thunder (1) - équipe classée 8 après le play-in

San Antonio Spurs (2) - équipe classée 7 après le play-in

Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)

EST

Detroit Pistons (1) - équipe classée 8 après le play-in

Boston Celtics (2) - équipe classée 7 après le play-in

New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)

Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)