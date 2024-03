Les parents obsédés par les « projets NBA » qui rendent fou Jamal Crawford

En France, nous avons les projets Mbappé qui font arracher les cheveux aux éducateurs et entraîneurs de jeunes au foot. Peut-être que nous aurons bientôt des projets Wembanyama, même si, (heureusement), mesurer 2,24 mètres n’est pas donné à tout le monde. Mais aux Etats-Unis – et partout dans le monde – c’est finalement le même problème : des parents de joueurs parfois très, très, très jeunes qui rêvent que leur gamin ou leur gamine devienne pro. Quitte à devenir insupportables. Jamal Crawford témoigne.

« Je suis dans les gymnases depuis plusieurs mois. Je regarde, j’écoute, je parle, j’entends… il y a plein de choses qui ne vont pas dans le système AAU. Mais les PARENTS sont tout en haut de la liste. Ça rend malade. Le délire de certains est fou. Si l’on cherche constamment des excuses pour le comportement de notre enfant, en pensant que c’est toujours de la faute de quelqu’un d’autre, sans jamais leur apprendre à assumer leurs responsabilités, on les condamne à échouer. Si l’on est tout le temps en train de critiquer un coach ou un programme qui consacre son temps pour le développement et le bien-être de VOTRE enfant, si ce n’est jamais assez, alors peut-être que vous devriez le coacher vous-même. Nous devons faire mieux en tant que parents. Avec le recul, le truc dont je suis le plus fier de mon passage en AAU c’est que ma mère et mon père ne se sont jamais plains de l’un de mes coaches. »

Amen.