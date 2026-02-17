Le nouvel objectif de Jamal Murray

Enfin. Jamal Murray aura attendu presque dix ans avant d'être sélectionné pour la première fois au All-Star Game alors qu'il est le side-kick de Nikola Jokic depuis déjà plusieurs saisons. Le Canadien a peut-être profité du format "World vs USA" ou alors les coaches ont tout simplement jugé bon d'inviter un joueur qui figure clairement […]

Enfin. Jamal Murray aura attendu presque dix ans avant d'être sélectionné pour la première fois au All-Star Game alors qu'il est le side-kick de Nikola Jokic depuis déjà plusieurs saisons. Le Canadien a peut-être profité du format "World vs USA" ou alors les coaches ont tout simplement jugé bon d'inviter un joueur qui figure clairement parmi les meilleurs de la ligue à son poste. D'ailleurs, il compte bien continuer à le prouver, comme en témoigne son nouvel objectif.

"Je veux être un joueur All-NBA maintenant que je suis devenu un All-Star. C'est mon prochain objectif à atteindre. Et ça voudrait dire que j'ai fait une excellente saison. Une saison entière", explique l'intéressé, qui rappelle tout de même que son but premier reste de décrocher un nouveau titre avec les Nuggets.

Jamal Murray a de la concurrence pour figurer dans l'un des trois meilleurs cinq de la saison. Mais il est un candidat crédible, notamment pour la troisième équipe All-NBA. Il a guidé Denver sans Jokic pendant une partie de l'année et il tourne à plus de 25 points et 7 passes de moyenne. C'est clairement son meilleur exercice depuis son arrivée chez les pros. La franchise du Colorado occupe d'ailleurs la troisième place de la Conférence Ouest.