Jamal Murray, le cauchemar de Devin Booker

Jamal Murray a encore battu Devin Booker, portant son bilan à 23-4 face à l’arrière des Suns. Un duel entre anciens de Kentucky qui tourne très souvent à l’avantage du meneur des Nuggets.

Après la victoire de Denver contre Phoenix la nuit dernière, Jamal Murray présente désormais un bilan de 23 victoires pour 4 défaites face à Devin Booker, en comptant la saison régulière et les playoffs. Un chiffre qui dit beaucoup de ce duel entre deux scoreurs censés appartenir au même monde.

Le dernier épisode s’est joué sur le fil. Les Nuggets se sont imposés 125-123 en Arizona grâce à un panier décisif de Nikola Jokic à 11,5 secondes de la fin. Murray a ajouté 21 points, dont 11 dans le quatrième quart-temps, pendant que Booker terminait avec 22 points et 8 passes. Et pour rendre la soirée encore plus symbolique, Booker a eu le dernier tir pour arracher la victoire, mais son trois-points n’est pas tombé. Denver a au passage bouclé le sweep de la saison face à Phoenix.

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Ce qui ajoute du relief à cette opposition, c’est leur racine commune. Booker est passé par Kentucky en 2014-2015, Murray en 2015-2016. Ils n’ont donc pas joué ensemble, mais ils sortent du même incubateur à talents, de la même filière Wildcats devenue presque une marque déposée pour les arrières NBA. Deux anciens de Kentucky, deux scoreurs capables de faire sauter un match, deux joueurs installés depuis longtemps parmi les têtes connues de l’Ouest. Sur le papier, l’affiche promet un duel équilibré. Dans les faits, elle tourne presque toujours du même côté.

C’est d’ailleurs ce qui rend le bilan aussi brutal pour Booker. Il n’a pas systématiquement été mauvais contre Denver. Il y a même eu des soirées où il a semblé injouable. Mais dans l’histoire retenue par les résultats, c’est Murray qui finit presque toujours par repartir avec le dernier mot.

L’exemple le plus marquant reste évidemment la demi-finale de conférence 2023, remportée 4-2 par Denver. Booker avait pourtant livré une série offensive énorme, avec des séquences où il ressemblait au meilleur arrière du monde. Ça n’a pas empêché les Nuggets de passer, puis de filer au titre quelques semaines plus tard.

Au fond, ce 23-4 raconte quelque chose de très simple : Booker peut briller, chauffer, empiler les points. Mais quand il croise Murray, l’histoire finit beaucoup trop souvent de la même manière. Et pour Phoenix, ça commence franchement à ressembler à une sale habitude.

Si les Suns parviennent à sortir du play-in tournament, peut-être aura-t-on le droit à une série face aux Nuggets avec la possibilité pour Devin Booker de réduire un peu l'écart... ou de voir cette malédiction se confirmer.