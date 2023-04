Jamal Murray, un nouveau show en Playoffs

Depuis la bulle à Disney en 2020, le meneur des Denver Nuggets Jamal Murray n'avait plus disputé les Playoffs avant cette saison. La faute à sa sérieuse blessure au genou. Totalement correct lors du Game 1 (24 points, 8 passes décisives), le Canadien s'est offert un véritable festival sur le Game 2 remporté par son équipe (122-113).

Auteur de 40 points, le jeune talent de 26 ans a été déterminant pour réveiller les siens. Une copie XXL qui rappelle bien évidemment les shows de Murray dans cette fameuse bulle. A l'époque, il avait régalé son monde tout au long de la campagne des Nuggets. Avec notamment deux matches à 50 points.

Et cette fois-ci, il a pu se nourrir de l'énergie des fans pour faire la différence.

"C'est super. C'est bon de sentir le soutien du public. Ils m'ont aidé à me mettre en action. Cela permet à l'équipe de prendre feu et surtout de retrouver de la vie même quand nous ne jouons pas notre meilleur basket.

Je me suis tellement amusé. En ressentant une énergie que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'ai senti et joué avec l'adrénaline. En arrivant au match, je me sentais plus calme. Je n'étais pas aussi impatient qu'au premier match.

Je suis heureux de ce succès", a savouré Jamal Murray face à la presse.