Jamal Murray, un trip new-yorkais qui fait parler

Alors que les Denver Nuggets évoluent sans Nikola Jokic, Jamal Murray s’est offert un petit séjour à New York entre deux matches pour voir l’UFC.

Deuxième défaite de suite pour les Denver Nuggets. Les champions 2023 se sont inclinés assez sèchement contre les Memphis Grizzlies la nuit dernière, deux jours après avoir perdu contre les New Orleans Pelicans. Si la franchise du Colorado est privée de Nikola Jokic (problème personnel), ses adversaires étaient eux aussi sérieusement diminués. Les Grizzlies ont par exemple joué sans Ja Morant. Ce sont deux opportunités gâchées. Entre les deux rencontres, Jamal Murray s’est lui rendu à l’UFC, dont le show avait lieu à New York samedi.

L’évènement a fini tard dans la nuit et le joueur a sans doute pris l’avion dans la foulée. Il y a trois heures de vol entre la grosse pomme et Memphis. Un trip qui fait parler. Surtout (voire uniquement) parce que le meneur canadien n’a pas été bon contre les Grizzlies. 13 points – avec 6 rebonds et 7 passes – mais aussi 6 ballons perdus. Des stats légères pour celui qui est assuré le leadership des Nuggets.

Jamal Murray a peut-être averti sa franchise et il a éventuellement été autorisé à se rendre à New York. S’il avait brillé contre Memphis, le sujet n’existerait probablement pas. Toujours est-il ce tout petit début de polémique intervient dans un contexte délicat pour le joueur. Il tourne à 17,3 points à 39% de réussite aux tirs et 30% à trois-points depuis le début de la saison. Il est en bonne santé mais son niveau de forme laisse à désirer.

Le meneur de 27 ans touchera 50, 54, 58 puis 62 millions par saison jusqu’en 2029.