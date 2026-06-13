James Harden arrêté à Houston avec une arme à feu

James Harden a débuté son intersaison par... une arrestation à Houston pour port d’arme illégal.

L'été de James Harden ne commence pas de la meilleure des manières. Selon ESPN, le meneur des Cavaliers a été arrêté vendredi à Houston et inculpé pour port illégal d'arme après un contrôle routier.

D'après les informations relayées par les médias américains, une arme de poing aurait été retrouvée à la vue des policiers dans son véhicule. Harden a été placé en détention avant d'être relâché après le versement d'une caution de 100 dollars. Une comparution devant la justice est prévue le 22 juin.

La franchise de Cleveland a rapidement réagi par le biais d'un communiqué transmis à ESPN.

"Nous sommes au courant de la situation impliquant James Harden et ses représentants et nous continuerons à suivre les développements lorsqu'ils seront disponibles. Pour le moment, nous n'aurons pas d'autre commentaire."

Les représentants du joueur ont quant à eux refusé de commenter l'affaire.

Un timing délicat avant la free agency

Cette arrestation intervient à quelques jours d'une échéance importante pour James Harden. L'ancien MVP dispose jusqu'au 29 juin pour décider s'il active ou non sa player option de 42 millions de dollars pour la saison prochaine. Seuls 13,3 millions de dollars de cette somme sont toutefois garantis.

Avant cette affaire, la tendance la plus évoquée autour de la ligue était celle d'un refus de cette option afin de signer un nouveau contrat pluriannuel avec Cleveland. Arrivé dans l'Ohio lors d'un échange en février dernier, Harden a contribué au beau parcours des Cavaliers jusqu'en finale de conférence Est.

Âgé de 36 ans, il a compilé 19,2 points et 5,5 passes décisives de moyenne lors des derniers playoffs. Reste désormais à savoir si cette affaire judiciaire aura des conséquences sportives ou contractuelles pour l'un des noms les plus surveillés de la prochaine free agency.