James Harden : « Nous sommes la meilleure équipe »

Bien que battus en quatre matches par des Knicks largement au-dessus, James Harden pense encore que les Cavaliers sont meilleurs.

Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Les New York Knicks n’ont laissé aucune chance aux Cleveland Cavaliers. Alors qu’une réaction d’orgueil pouvait être attendue, ou au moins espérée, pour le Game 4 des finales de Conférence la nuit dernière, l’équipe de l’Ohio s’est finalement encore une fois inclinée. Pire, elle s’est faite humiliée sur son propre parquet en perdant de 37 points, le tout sous les acclamations d’un public… acquis à la cause de la formation new-yorkaise. Les supporters des Knicks avaient fait le déplacement jusqu’à Cleveland pour assister à la qualification de leur équipe. Bref, une série cauchemardesque pour James Harden et ses partenaires.

Le coach Kenny Atkinson avait pourtant expliqué que, sur le plan analytique, sa formation menait 2-1. Du coup, on imagine que dans son esprit, il y a 2-2 et les Cavs s’apprêtent à disputer le Game 5. Plus sérieusement, ils ont été balayés. Mais ça n’empêche pas leur meneur All-Star, Harden, de penser que son équipe était plus forte. Un journaliste lui a demandé à quel point les Knicks étaient meilleurs.

« C’est dur de répondre à votre question. Parce que même s’ils nous ont dominé 4-0, j’ai honnêtement le sentiment que nous sommes la meilleure équipe. Nous ne l’avons pas montré sur la série. »

Une réponse comme ça, ça ne s’invente pas. C’est dans ces moments-là qu’on se dit que l’IA ne pourra jamais remplacer l’homme. Les Cavaliers ont été dominés dans TOUS les aspects du jeu par ces Knicks. Ils ont été surclassés. Et, au contraire, tout laisse penser que New York est assez nettement la meilleure équipe.

En revanche, il est clair que la série aurait pu être différente si Cleveland avait pris ce Game 1 au Madison Square Garden en ne gaspillant pas une avance de 22 points en 8 minutes. Un money time où James Harden a été ciblé maintes fois en défense.

L’ancien MVP termine d’ailleurs la série avec 16 points de moyenne, 39% aux tirs, 18% à trois-points, 4,8 passes et 4,3 balles perdues.

Mené 3-0, Kenny Atkinson affirme que les Cavs dominent… analytiquement