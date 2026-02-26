James Harden, le coup dur

James Harden va jouer jusqu'à la fin de la saison avec une fracture du pouce de la main droite. Un vrai souci pour les ambitions des Cavs.

L’annonce est tombée comme un coup de froid sur Cleveland. Selon Shams Charania d’ESPN, James Harden a été victime d’une fracture au pouce de la main droite lors du match face à New York cette semaine. Une blessure loin d’être anodine pour un joueur dont le contrôle de balle, la qualité de passe et la précision au tir constituent l’ADN. Harden était d’ailleurs absent lors de la défaite des Cleveland Cavaliers contre les Milwaukee Bucks la nuit dernière.

Un pouce, au basket, ce n’est pas un détail. C’est l’équilibre du tir, la sécurité dans le dribble, la capacité à absorber les contacts en protégeant la balle. Pour un créateur primaire comme James Harden, même gaucher, c’est fondamental. Pourtant, malgré cette nouvelle de mauvaise augure, le Barbu aurait l’intention de serrer les dents et de jouer jusqu’à la fin de la saison.

Depuis son arrivée dans l’Ohio, Harden a transformé le visage offensif des Cavs. Tempo mieux maîtrisé, spacing optimisé, responsabilités redistribuées : Cleveland carburait, porté par sa lecture du jeu et son scoring opportuniste. Reste désormais une question centrale : jusqu’où peut-on performer avec une fracture au pouce ? La volonté est là. Le risque aussi.

Les Cavs sont pour le moment 4e de la Conférence Est, mais avec des chances raisonnables de finir 2e ou 3e d'ici la fin de la saison. Avec le tandem James Harden-Donovan Mitchell, les ambitions ont été revues à la hausse pour le groupe de Kenny Atkinson. Mais c'était avant de savoir que l'ex-arrière d'OKC, Houston, Brooklyn, Philadephie et Los Angeles jouerait diminuté jusqu'à la fin de la saison...