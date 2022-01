James Harden en difficulté, il s’en prend encore à l’arbitrage

Bientôt quatre mois après le coup d’envoi de la saison, James Harden ne s’est toujours pas complètement adapté au changement de direction des arbitres sur certaines situations. Alors que les attaquants provoquaient un paquet de fautes en jetant leur bras vers leurs adversaires au moment de tirer ces dernières années, la NBA s’est enfin décidée à mettre fin à ce cirque en ne sanctionnant plus aussi systématiquement la défense.

L’arrière All-Star des Brooklyn Nets, justement réputé pour obtenir des lancers-francs en abusant du contact, s’est senti visé par cette mesure. Et depuis, il peine à s’en remettre. En réalité, il se plaint encore de l’arbitrage.

« Je ne suis pas sifflé de la même manière que les autres joueurs quand je vais au panier. C’est frustrant », confie l’intéressé. « Les arbitres me disent qu’ils n’ont rien vu et que, selon eux, il n’y avait pas faute. Mais c’est extrêmement clair à chaque fois. Je ne veux pas en parler. Ça ne va pas m’arrêter. Je vais continuer à être agressif. »

Ses propos font suite à une défaite contre les Minnesota Timberwolves (125-136). Une rencontre terminée avec 13 petits points au compteur et à 4 sur 13 aux tirs.

« Je pense qu’il y a des soirs où les arbitres sont plutôt justes. Et d’autres où il est ciblé », ajoute son coach, Steve Nash.

L’arbitrage n’excuse pas tout. L’ironie, c’est que James Harden tire plus de lancer-francs (plus de 8 par match) que la saison dernière ! Il en obtient, des fautes. En revanche, c’est son adresse qui flanche. 42% de réussite aux tirs et 33% à trois-points. 22,7 points par match. Ses statistiques restent plus que correctes à l’échelle NBA mais elles sont inférieures à ses standards.

Il doit faire mieux. Et ce n’est pas qu’une question de coup de sifflet mais aussi d’état d’esprit, voire de condition physique. En tout cas, les Nets ont besoin de lui.

