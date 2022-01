James Harden, les rumeurs qui vont rassurer les supporters de Brooklyn

Les Nets ne vont même pas écouter les offres de transfert pour James Harden et reste persuadé qu’il veut rester au sein de la franchise.

Parfois, certaines « informations » NBA sont très difficiles à croire. Trop belles pour être vraies. Cela fait plusieurs jours que plusieurs insiders sérieux relatent le rêve des Philadelphia Sixers de récupérer James Harden pendant la prochaine intersaison. Ça, c’est plausible. Totalement crédible. Mais c’est donc dans ce contexte que, comme par hasard, vient naître la rumeur d’une envie de départ de l’arrière All-Star, qui serait frustré par le management des Brooklyn Nets mais aussi par Kyrie Irving.

C’est gros. Trop gros. Les spéculations soudaines qui arrivent pile dans le bon timing ont souvent la même origine : le journaliste Jake Fisher. Déjà pincé pour avoir inventé des infos en se cachant derrière le fameux « according to sources » (selon mes sources), ce qu’il a lui-même reconnu, il continue de tirer sur chaque corde exploitable dans le but de créer du buzz.

Adrian Wojnarowski est venu briser l’élan des spéculations créées par Fisher. Selon le pape du scoop, les Nets seraient totalement convaincus de la fidélité de James Harden à leur franchise. Ce dernier aurait lui aussi fait savoir en interne qu’il ne comptait pas chercher une nouvelle destination.

Du coup, les dirigeants de Brooklyn ne vont même pas prendre la peine d’écouter les offres de transferts éventuelles pour leur deuxième meilleur joueur. Ce dernier pourrait se retrouver sur le marché l’été prochain mais, là encore, les New-yorkais ne sont pas inquiets sur leur capacité à le prolonger, lui et Irving. Kevin Durant a déjà signé une extension. Les trois superstars auraient même l’intime conviction que personne ne peut les arrêter si elles restent ensemble.

Harden malheureux à cause de Kyrie, Nash et de la vie à Brooklyn ?