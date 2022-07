La promesse excitante de James Harden pour les Sixers

En conférence de presse, Joel Embiid balançait tout haut ce que la presse et les supporters répétaient… tout haut également en admettant que James Harden « n’était plus le même joueur d’avant », celui espéré par les Philadelphia Sixers au moment de le faire venir des Brooklyn Nets.

Son nouveau coéquipier aurait pu mal le prendre – et peut-être qu’il l’a mal pris – mais ça ne l’a pas empêché de rester en Pennsylvanie pour deux ans et 60 millions de plus. Une petite ristourne (17 M de dollars tout de même) pour aider l’équipe à se renforcer. Maintenant que la situation contractuelle est réglée, Harden s’est fixé un nouvel objectif : redevenir ce joueur en question dont tout le monde parle.

« Ces deux dernières années, j’ai été handicapé par des pépins aux ischios. Et ce genre de blessure, ça ne blague pas. Je vais profiter de cet été pour m’assurer que je retrouve mon meilleur niveau de jeu », confie l’ancien MVP.

James Harden est passé de 34 points par match en 2020 à 24 en 2021 et 22 en 2022. Il semblait notamment moins tranchant balle en main, ce qui a pu poser quelques problèmes en playoffs avec les Sixers. Mais s’il parvient à se hisser au niveau (ou proche du niveau) qui était le sien lorsqu’il a été élu MVP (2018), Philly aura vraiment fière allure.

James Harden, une signature de deux ans à prix très réduit aux Sixers