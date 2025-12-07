En dépassant Carmelo Anthony, l'arrière des Los Angeles Clippers James Harden intègre le Top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire en NBA.

Aimé ou détesté, James Harden a marqué l'histoire de la NBA. Si son style et sa personnalité peuvent diviser, l'arrière des Los Angeles Clippers reste l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Même de l'histoire de la NBA.

Lors de la défaite de son équipe face aux Minnesota Timberwolves (106-109), le joueur de 36 ans a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Avec un total de 28 303 points en carrière, il a dépassé un certain Carmelo Anthony (28 289 points).

Dans la hiérarchie, Harden peut encore grimper avec dans son viseur le numéro 9 : Shaquille O'Neal (28 596).

"Une bénédiction. Une reconnaissance du travail que j'ai accompli. C'est un honneur, surtout en dépassant quelqu'un comme Melo, qui a tant apporté à cette ligue. Quand on regarde cette liste, on se dit que c'est impossible. Impossible d'avoir la chance de faire partie de cette liste.

C'est littéralement un rêve devenu réalité. Le travail que j'ai accompli porte enfin ses fruits. Ce jeu m'a apporté tellement de choses, et je suis sûr que c'est pareil pour tous ces gars. Et on parle encore d'eux après leur carrière", a ainsi souligné James Harden pour ESPN.

Dans cette liste, on retrouve dans l'ordre : LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, Kevin Durant, O'Neal et donc Harden.

Un bel accomplissement qui souligne aussi la longévité de James Harden au plus haut niveau.

