James Harden un rôle-clé pour le recrutement de Bradley Beal

Courtisé par plusieurs équipes, Bradley Beal a donc opté pour le projet des Los Angeles Clippers. Il y rejoint Kawhi Leonard et James Harden, mais aussi John Collins et Ivica Zubac, qui formeront un 5 majeur qui a de la gueule.

Du moins sur le papier puisque plusieurs joueurs, à commencer par Kawhi Leonard, ont tendance à être régulièrement blessés. Quoi qu’il en soit, le projet a séduit l’ancien des Wizards et des Suns.

Et James Harden aurait joué un rôle prépondérant dans le processus, d’après Shams Charania.

« On m’a dit que James Harden a été un point central dans le recrutement de Bradley Beal, en interne mais aussi en parlant directement à Beal et son camp », a expliqué l’insider d’ESPN dans l’émission NBA Today .

