James Wiseman impressionne son monde chez les Warriors…

Sacrés champions NBA, les Golden State Warriors ont réussi à faire oublier une absence majeure en 2021-2022 : James Wiseman. Sélectionné au #2 pick de la Draft NBA 2020, l'intérieur a vécu une saison blanche après une opération au ménisque.

Un véritable calvaire pour un jeune talent de 21 ans. Couvé par les Dubs, le natif de Nashville n'a pas ménagé ses efforts cet été pour se préparer à l'exercice à venir. Et visiblement, Wiseman a impressionné son monde ces dernières semaines.

"Tous mes entraîneurs ne tarissent pas d'éloges sur James. Je suis rentré la semaine dernière, j'ai beaucoup voyagé cet été, donc je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais j'ai reçu des commentaires élogieux de la part des entraîneurs concernant l'amélioration progressive de James.

Ce dont il avait le plus besoin, c'était de jouer, et il a donc joué énormément cet été... Il a joué beaucoup de matches de préparation. Puis il est resté en bonne santé. Son genou se sent bien. Il est dans une très bonne position pour le début du training camp", a commenté l'entraîneur de Golden State Steve Kerr pour The Athletic.