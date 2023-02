James Wiseman, un deuxième choix de draft qui peut enfin se montrer

C’est une nouvelle vie qui commence pour James Wiseman. Peut-être même sa carrière NBA qui commence. Drafté par les Golden State Warriors en deuxième position en 2020, l’intérieur de 21 ans a passé plus de temps à l’infirmerie et en G-League que sur les parquets du plus grand championnat du monde depuis. Des débuts qui ne sont pas forcément ceux réservés aux joueurs piochés aussi haut. Contrairement à la majorité des top picks, Wiseman n’est pas tombé sur une équipe en reconstruction mais directement chez un candidat au titre après la saison de transition catastrophique des Californiens en 2019-2020.

Les Warriors cherchaient à gagner et ses erreurs coûtaient plus chères qu’ailleurs. Il ne pouvait pas non plus s’exprimer librement en attaque. Du coup, hormis des flashs de son talent offensif aperçus par séquence, le jeune homme n’a pas eu beaucoup d’occasions de se montrer. Jusqu’au moment où Golden State l’a sacrifié en l’envoyant aux Detroit Pistons. Une franchise en reconstruction qui correspond mieux à ses besoins.

Depuis, James Wiseman peut enfin s’illustrer. 11 points en 24 minutes lors de son premier match, 8 points et 10 rebonds lors du second, 10 et 10 au troisième et même 23 points à 9 sur 11 aux tirs la nuit dernière. Les Pistons se sont inclinés à chaque fois. Mais ce n’est pas grave. C’est presque le but à Detroit. Les résultats passent au second plan, l’essentiel étant de développer des prospects.

Wiseman a montré sur ce match qu’il est à même de mettre des points de plusieurs manières différentes en NBA. En dominant dessous, en tirant, en roulant vers le cercle, etc. Son potentiel reste très intéressant malgré deux premières saisons sans vrai temps de jeu. Les Warriors n’ont pas forcément fait une erreur en le transférant, parce qu’il n’aurait pas pu se développer avant un moment, mais les Pistons ont probablement réussi un joli coup.

