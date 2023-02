Stephen Curry est confiant pour la carrière de James Wiseman

Stephen Curry a réagi pour la première fois au départ de James Wiseman pour Detroit. Le n°2 de la Draft 2020 n'a jamais réussi à s'imposer à Golden State, entre blessures fâcheuses et difficulté de s'intégrer dans une franchise où tout le monde se connait déjà par peur. Curry pense que Wiseman a un bel avenir en NBA et est ravi qu'il ait pu avoir l'opportunité de rejoindre Detroit.

"C'est tellement une situation unique depuis le départ... On sort de quatre finales de suite et on se retrouve avec le 2e pick et un gars qui remplit un manque pour nous, bon des deux côtés du terrain. Il a eu des soucis de blessure et à chaque fois qu'il a commencé à comprendre les choses, quelque chose l'a éloigné des terrains. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler.

On aime tous James et c'est un gars qui y arrivera. Il approche son métier de la bonne manière, son attitude est bonne malgré tout ce par quoi il est passé en termes d'attentes et de critiques. Je suis très confiant, il sera en NBA pendant longtemps. Je ne sais pas où, mais il aura cette opportunité. Ce ne pouvait pas être ici parce qu'il était difficile de lui trouver des minutes. Je suis heureux pour lui".