James Wiseman bientôt de retour avec les Warriors ?

Depuis sa draft en 2020, James Wiseman n’a joué que 39 matches sur 154 possibles. Un maigre bilan pour un deuxième pick, qui pourrait pourtant être très utile à son équipe. Les Golden State Warriors espèrent maintenant pouvoir le retrouver pendant une saison complète l’année prochaine.

Justement, le pivot va dans le bon sens. Opéré du genou au mois de décembre, il a manqué la totalité de l’exercice 2021-2022. Mais il a désormais repris le cinq contre cinq, avec contact, pour la première fois dans son processus de retour. L’intérieur devrait probablement jouer avec les Warriors en Summer League, d’après Anthony Slater de The Athletic. Une formidable nouvelle pour lui et son équipe.

À seulement 21 ans, James Wiseman pourrait être très utile à Golden State la saison prochaine. Du haut de ses 2,13m pour 2,28m d’envergure, il a le potentiel de devenir un excellent protecteur de cercle. Sa mobilité en fait même un défenseur d’élite en puissance. Il est de loin le joueur le plus grand de l’effectif, bien devant Kevon Looney et ses 2,06m. Il devrait être une arme supplémentaire dans l’arsenal de Steve Kerr une fois arrivé à maturité, ainsi qu’un superbe partenaire de pick and roll pour Stephen Curry.

Dans sa première — et dernière — saison avec les Warriors, Wiseman a parfois eu du mal à suivre le rythme. Il affichait toutefois des moyennes prometteuses de 11,5 points et 5,8 rebonds, à 51,9% au tir. Le tout en seulement 21,4 minutes par match. L’essentiel, à l’avenir, sera de rester sur le parquet.

