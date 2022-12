James Wiseman, seule éclaircie d’une soirée horrible pour les Warriors

La soirée est à oublier pour les Golden State Warriors. Sauf peut-être ce qui concerne la performance de James Wiseman. Les champions en titre ont été lourdement corrigés par les Brooklyn Nets (113-143) en encaissant notamment 91 points en première mi-temps. La conclusion bien triste d’un road trip raté avec 5 défaites en 6 déplacements sur la côte Est.

Nets – Warriors, une première mi-temps qui tourne au maxi carnage

Mais au-delà des résultats décevants, le match référence du deuxième choix de la draft 2020 donnera peut-être un peu d’espoir aux supporters de la franchise. Il a été le seul à surnager en attaque la nuit dernière. Wiseman a marqué 30 points en convertissant 12 de ses 14 tentatives. La meilleure performance de sa jeune carrière à l’occasion de son 55e match en 3 saisons.

« James a fait du très bon boulot ce soir », notait Steve Kerr. « C’était plaisant de le voir se lâcher, profiter de ses minutes et les rentabiliser. Il a été très bon en attaque. »

Le problème, c’est que ce n’est pas exactement ce dont les Warriors ont besoin. Un pivot offensif est un luxe mais l’équipe tourne déjà autour de Stephen Curry et compagnie. Et James Wiseman fait encore beaucoup trop d’erreurs en défense pour sortir du banc lors des matches importants, et ce malgré toutes ses qualités de scoreur.

En revanche, cette prestation reste un signe de son développement, lui qui a finalement encore très peu d’expérience.