Jaren Jackson Jr opéré, le tanking s’accélère au Jazz

On ne reverra plus Jaren Jackson Jr cette saison. La nouvelle star du Jazz va soigner son genou... et rendre service à Utah, en plein tanking.

Lorsque l'on a appris que Jaren Jackson Jr ne rejouerait plus de la saison, on a d'abord eu comme réflexe de moquerle tanking éhonté du Utah Jazz. Sauf qu'on n'avait pas encore le détail des raisons de l'indisponibilité de l'ancien joueur des Grizzlies. D'après Shams Charania d'ESPN, « JJJ » souffre d'une excroissance au genou, une forme de synovite villonodulaire pigmentée parfois qualifiée de petite tumeur bénigne. Le Jazz a précisé que l’intérieur de 26 ans allait subir une opération.

Tout va bien se passer pour Jaren Jackson Jr et on le reverra à la rentrée. Peut-être même que dans d'autres circonstances, il aurait serré les dents et attendu l'intersaison pour subir une intervention. Mais en attendant, on a rangé toutes nos blagues par prudence.

Si ce problème n’est pas traité, il peut entraîner des douleurs persistantes et des dégradations articulaires. La décision d’opérer immédiatement relève donc davantage de la prudence médicale que d’une stratégie sportive.

Sportivement, c’est évidemment un coup significatif. Arrivé dans l’Utah avec l’étiquette de franchise player défensif, ancien Défenseur de l’année, Jackson incarne l’ancrage du nouveau projet.

Pour le Jazz la fin de saison s’annonce encore plus tournée vers le développement des jeunes et la gestion des minutes. Pour Jaren Jackson Jr, l’objectif est clair : revenir à 100 % pour le training camp. À moyen terme, cette opération pourrait même lui éviter des complications plus lourdes. À court terme, elle prive simplement le Jazz de son meilleur atout dans une période où l'avoir sur le terrain aurait été contre-productif en vue de la loterie.