Jason Kidd courtisé par New York : les raisons de son refus

Jason Kidd confirme l’intérêt des Knicks mais explique n’avoir jamais pensé à quitter Dallas, réaffirmant son engagement total envers les Mavericks.

Jason Kidd a tenu à clarifier un point qui a agité la NBA cet été : oui, les New York Knicks ont bien tenté de l’approcher pour leur poste d’entraîneur… mais non, le coach des Dallas Mavericks n’a jamais envisagé de faire ses valises.

Comme le rapporte The Athletic, Kidd a confirmé que les Knicks avaient demandé la permission de l’interviewer, une requête refusée par les Mavs. Et malgré cette marque d’intérêt, il affirme qu’il n’a jamais songé à quitter Dallas.

« Je n’ai jamais pensé à quitter Dallas, j’adore travailler pour Patrick (Dumont). Je comprends qu’on a encore beaucoup de travail à accomplir », a déclaré Kidd.

L’ancien meneur légendaire, drafté par la franchise texane et champion NBA en 2011, rappelle son attachement profond à l’organisation.

« Je suis totalement engagé. J’ai été drafté ici. J’ai gagné ici. J’adore la ville. J’adore les fans. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit de partir. Mais je pense qu’on apprécie tous d’être désirés. C’était une attention sympa. »

Les Knicks étaient intéressés… mais les Mavs ont fermé la porte

Les rumeurs avaient évoqué un intérêt mutuel entre New York et Jason Kidd, qui entrait alors dans les deux dernières années de son contrat. Mais Dallas n’a pas bronché : la franchise voyait en lui un élément essentiel du projet, au point de lui offrir une prolongation de plusieurs années en octobre.

Un contexte beaucoup plus compliqué cette saison

Pour sa cinquième saison sur le banc texan, Kidd traverse un début d’exercice difficile. Les Mavericks, amputés de nombreux joueurs et en pleine tourmente depuis le départ de Nico Harrison, affichent un bilan de 4-12, seulement 13e à l’Ouest.

Reste que l’ancien champion conserve la confiance de sa direction… et un attachement indéfectible à Dallas.