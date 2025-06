Les Knicks veulent vraiment débaucher Jason Kidd

Les New York Knicks n'ont pas l'air de vouloir traîner pour recruter le successeur de Tom Thibodeau. On apprenait plus tôt dans la semaine que la franchise songeait à contacter deux coaches déjà en poste pour sonder leur intérêt : Ime Udoka et Jason Kidd, respectivement à Houston et Dallas. D'après Marc Stein, les Knicks vont cibler leurs efforts sur Kidd, qui avait porté le maillot pendant une saison avant de prendre sa retraite.

Stein croit savoir que New York a fait une demande officielle aux Mavs pour avoir le droit de s'entretenir avant le membre du Hall of Fame. Ce qui laisse supposer que Kidd a envie de discuter avec NY. Jason Kidd est chez les Mavs depuis 2021 et avait remplacé Rick Carlisle, pour un bilan d'une participation aux Finales NBA et une finale de Conférence avec Dallas.

Pour le moment, la réponse des Mavs est incertaine et cela dépendra aussi de la stratégie sportive de la franchise. Sans Kyrie Irving, blessé au genou et absent jusqu'en 2026, Dallas a-t-il les moyens de rester compétitif ? Ou fait-il déjà reconstruire l'équipe autour de Cooper Flagg ? Selon l'approche, avoir un coach un peu plus jeune et prêt à développer de jeunes joueurs pourrait être tout indiqué. Jason Kidd, 52 ans, ne rentre pas dans cette case.

