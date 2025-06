Kevin Durant, les Knicks prêts à retenter le coup ?

En février dernier, les New York Knicks ont réalisé une approche pour un trade de l'ailier des Phoenix Suns Kevin Durant.

Quel avenir pour Kevin Durant ? Cette question a de grandes chances de rythmer l'intersaison en NBA. Potentiellement sur le départ des Phoenix Suns, l'ailier va avoir son mot à dire concernant sa future destination.

Et plusieurs équipes ambitieuses risquent d'étudier la possibilité de la récupérer. Comme les New York Knicks ? On l'a vu les dirigeants new-yorkais, malgré le parcours jusqu'en finale de la Conférence Est, n'ont pas été satisfaits du rendement de l'équipe. Le licenciement du coach Tom Thibodeau l'a prouvé.

Le rapport avec KD ? Selon le journaliste d'ESPN Shams Charania, les Knicks ont tenté de recruter la superstar lors de la dernière deadline en février.

"Il va y avoir des changements au niveau de l'effectif. Est-ce que tu veux aller sur une star ? Est-ce que tu vas regarder pour Giannis Antetokounmpo ? Ou Kevin Durant ? Sur KD, je vais dire ça : il y avait un intérêt mutuel entre les Knicks et Durant lors de la deadline.

Les Knicks ont fait une offre pour KD en février. Il n'y a pas eu de trade à l'époque. On va voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines", a expliqué l'insider.

L'été s'annonce très important à New York. Et la piste Kevin Durant pourrait donc rapidement revenir sur la table...

