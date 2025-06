Intérêt mutuel entre Jason Kidd et les Knicks ?

Les New York Knicks pourraient essayer de dénicher Jason Kidd aux Dallas Mavericks, potentiellement via un trade.

Les New York Knicks ont licencié Tom Thibodeau dans la foulée de l’élimination en finales de Conférence, un stade de la compétition que la franchise n’avait plus atteint depuis 25 ans. La franchise de Manhattan se cherche désormais un nouveau coach et on aurait pu penser qu’elle avait déjà un plan en place avant de se séparer de l’un de ses entraîneurs les plus victorieux. Visiblement, toutes les pistes mènent en priorité vers Jason Kidd. Un choix risqué tant donné que ce dernier est toujours sous contrat avec les Dallas Mavericks. L’organisation texane peut refuser toute négociation.

Mais il se murmure que l’intérêt entre Kidd et les Knicks serait mutuel. De quoi pousser éventuellement les Mavs à le laisser prendre le poste. En revanche sans doute pas sans contrepartie. Si jamais Dallas donnait l’autorisation à son coach de discuter avec les dirigeants de New York, ce serait probablement dans le but d’essayer de mettre en place un trade ensuite.

Les Boston Celtics avaient envoyé Doc Rivers aux Los Angeles Clippers en l’échange d’une compensation à la draft il y a quelques années. On peut penser à une contrepartie similaire. Sauf que les Knicks n’ont plus beaucoup de tours de draft à offrir. Si jamais ils se séparent d’un ou plusieurs assets pour faire venir Jason Kidd, ils seront encore moins en position de recruter des joueurs pendant l’intersaison.