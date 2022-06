3 équipes sur JaVale McGee, et pas n’importe lesquelles !

Les Phoenix Suns semblent prêts à perdre plusieurs de leurs pivots pendant l'intersaison. Deandre Ayton serait pressenti pour bouger via un sign&trade tandis que son premier back-up, JaVale McGee, est Free Agent. Ce dernier voudrait un contrat d'au moins deux ans, ce que la franchise de l'Arizona ne serait pas forcément enclin à lui proposer. Du coup, il est susceptible d'aller voir ailleurs cet été.

Deandre Ayton, un sign-and-trade toujours prévu ?

Avec son expérience, ses qualités athlétiques et son profil de "rim runner" grand de taille, McGee peut intéresser plusieurs équipes. Elles seraient déjà trois sur le dossier. Les Dallas Mavericks, les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets. Trois formations susceptibles d'aller loin si elles se renforcent intelligemment durant les prochains jours.

Hearing Javale McGee wants a multi-year deal and has several teams interested - Milwaukee, Dallas, Brooklyn. Not sure if Phoenix would go two years. Miami has emerged as the favorite for Jae Crowder.

— John Gambadoro (@Gambo987) June 30, 2022