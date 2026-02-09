Jaxson Hayes est revenu sur l’incident avec la mascotte des Wizards, expliquant avoir perdu son sang-froid après avoir été gêné avant le match.

Suspendu puis de retour sur les parquets, Jaxson Hayes est revenu sur l’incident qui l’a opposé à la mascotte des Washington Wizards. Le pivot des Los Angeles Lakers a expliqué avoir perdu son sang-froid après avoir été gêné physiquement juste avant le match.

Hayes avait écopé d’une suspension d’un match sans salaire pour avoir poussé la mascotte des Wizards lors des présentations d’avant-match, le 30 janvier, à la Capital One Arena, lors de la large victoire des Lakers face à Washington. Il a purgé cette sanction jeudi contre les Philadelphia 76ers, avant de retrouver la compétition samedi face aux Golden State Warriors, avec une contribution de six points et quatre rebonds dans un succès 105-99.

Après s’être excusé auprès de ses coéquipiers et de la mascotte, Hayes a tenu à clarifier les circonstances.

« Je me suis évidemment excusé auprès de l’équipe et de la mascotte. On essaie tous de se mettre dans de bonnes dispositions mentales et physiques avant un match pour être prêt à jouer. Et à un moment, pendant que je m’étirais, quelqu’un a marché sur mon pied », a-t-il expliqué.

« J’ai peut-être perdu mon calme et j’aurais dû gérer ça autrement. On apprend de ses erreurs », a-t-il ajouté.

La mascotte des Wizards, G-Wiz, n’a pas été blessée lors de l’incident. Cette saison, Jaxson Hayes tourne à 6,4 points et 3,8 rebonds de moyenne, et il est également attendu au NBA Slam Dunk Contest le 14 février.