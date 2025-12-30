Jaylen Brown critique le système de votes du All-Star Game

Les premiers pointages concernant le vote du public pour élire les titulaires du All-Star Game ont été publiés hier par la ligue et Jaylen Brown arrive pour l’instant sixième parmi les joueurs de la Conférence Est. Lien de cause à effet ou non, l’arrière des Boston Celtics a validé une critique de Michael Redd, ex-NBAer une fois All-Star, au sujet du système mis en place pour établir les cinq majeurs du match de gala. Pour eux, tout n’est qu’une question de popularité, et donc pas forcément de niveau ou de mérite.

I agree PR contest https://t.co/Qpsswy0VNs — Jaylen Brown (@FCHWPO) December 29, 2025

Sur son poste, Brown est devancé par Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Cade Cunningham, si l’on assume qu’il est considéré comme un poste deux et non comme un poste trois. Brunson comme Cunningham ont de très belles stats et leurs équipes sont encore mieux classées que les Celtics. Sur l’aile, il est uniquement derrière Giannis Antetokounmpo, l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est donc potentiellement bien parti pour être choisi en tant que titulaire.

Indépendamment de ça, Jaylen Brown est en droit de critiquer les votes. Il réalise une très belle saison avec Boston, qui occupe une surprenante troisième place. Mais rappelons qu’il s’agit d’abord d’un match de gala et que donc, d’une certaine manière, il est normal que le public plébiscite ses chouchous. Ceux que les fans ont surtout envie de voir. De toute façon, le vote des supporters ne compte que pour 50%. Les médias et les joueurs auront aussi leur influence sur le choix des 10 futurs titulaires.

Après les premiers votes, l’équipe « World’ au All-Star Game s’annonce terrifiante