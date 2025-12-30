Après les premiers votes, l’équipe « World’ au All-Star Game s’annonce terrifiante

Les premiers votes pour le All-Star Game 2026 ont été dévoilés et les joueurs les plus populaires de la ligues ne sont pas Américains.

Les premiers retours des votes des fans pour le NBA All-Star Game 2026 confirment des tendances déjà bien installées dans la ligue. En tête d’affiche, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent largement les suffrages (voir tableau ci-dessous) preuve de leur statut de superstars autant sportives que médiatiques.

À l’Ouest, Doncic s’impose comme le joueur le plus plébiscité, devant Nikola Jokic ou Stephen Curry. Désormais installé à Los Angeles, le Slovène bénéficie d’une exposition maximale et reste l’un des joueurs les plus spectaculaires et constants de la ligue. À l’Est, Giannis confirme lui aussi son immense popularité, devançant une concurrence menée par Jalen Brunson, Tyrese Maxey ou encore Cade Cunningham. On notera que Kevin Durant et LeBron James ne sont que 8e et 9e à l'Ouest.

Victor Wembanyama est 5e à l'Ouest avec près de 770 000 votes.

Les premiers retours de votes pour le All-Star Game 2026

Cette édition 2026 sera marquée par un nouveau format inédit. L’événement opposera trois équipes de huit joueurs : deux équipes composées de joueurs américains et une équipe réunissant les joueurs internationaux. Ces formations s’affronteront dans un mini-tournoi, une formule pensée pour renforcer la compétitivité et mettre en avant la dimension internationale de la NBA.

Le mode de scrutin évolue lui aussi, avec la disparition des postes traditionnels pour l’élection des titulaires. Les votes des fans comptent toujours pour 50%, le reste étant partagé entre joueurs et médias.

A l'heure actuelle, la team "World" est susceptible de se pointer avec un cinq totalement terrifiant : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, Nikola Jokic.

