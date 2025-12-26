Victor Wembanyama en mode antagoniste, bonne idée ou pas ?

Jusqu'à présent, Victor Wembanyama a eu une image et une cote de popularité immaculées en NBA. Le niveau de jeu, la mentalité et l'intelligence du joueur des Spurs ont fait l'unanimité. Il semblerait quand même qu'il ait eu envie de changer un peu les choses et d'embrasser le rôle de "méchant de l'histoire" ces derniers temps, particulièrement lorsqu'il s'agit d'affronter OKC.

Ses sorties sur le fait que San Antonio joue un basket "éthique" en comparaison d'autres équipes qu'il a directement citées, ou le fait qu'il pense être le meilleur joueur du monde, en avait déjà irrité quelques uns. Le fait qu'il s'offusque presque de la comparaison sportive avec Chet Holmgren, qu'il a encore parfois brutalisé jeudi et dont il a applaudi les lancers francs manqués, et ses petites bousculades avec Shai Gilgeous-Alexander, pourtant connu pour son flegme, Lu Dort ou Kenrich Williams, lui ont clairement mis une cible dans le dos auprès du public local.

Victor Wembanyama gets boo’ed by OKC. He checks in and immediately hears it from the city, they don’t like him 😂 pic.twitter.com/scn4LCzaxx — SM Highlights (@SMHighlights1) December 25, 2025

Et s'il décidait d'étendre ce registre à toutes les rencontres ? Peut-être que ses discussions avec Kevin Garnett ne concernaient pas uniquement l'aspect technique du jeu, mais aussi la pertinence d'être plus méchante et provocant ? On n'en est pas encore là, évidemment. Mais je vais regarder avec attention les prochains matches de Victor Wembanyama et des Spurs. Déjà parce que leur niveau de jeu est excellent, mais aussi parce que je me demande s'il est habité par un nouvel état d'esprit ou s'il marque simplement toujours le coup contre le Thunder.

J'aime bien le fait que Victor soit un type gentil et sympathique. Surtout que ça n'enlève rien au fait qu'il soit un compétiteur forcené. Mais peut-être a-t-il ressenti le besoin d'être plus craint et pro-actif dans cette peur qu'il inspire. Tant qu'il ne part pas vers l'extrême et un côté "ennemi public n°1" et qu'il garde à la fois fraîcheur et humilité dans ses interviews, tout ira bien.