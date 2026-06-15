Alors que les Celtics poussent pour Giannis Antetokounmpo, une hypothèse évoque désormais un départ de Jaylen Brown vers les Clippers.

Le dossier Giannis Antetokounmpo continue de générer des scénarios toujours plus spectaculaires.

Alors que les Boston Celtics sont régulièrement cités parmi les prétendants à la superstar grecque, une nouvelle hypothèse relayée aux États-Unis implique également les Los Angeles Clippers et pourrait envoyer Jaylen Brown en Californie.

Selon Grant Afseth de Dallas Hoops Journal, plusieurs structures de transfert circuleraient actuellement dans les cercles NBA autour d'un éventuel départ de Giannis.

Giannis à Boston, Brown à Los Angeles ?

L'un des scénarios étudiés verrait Antetokounmpo rejoindre Boston tandis que Brown serait redirigé vers les Clippers.

Milwaukee récupérerait notamment le cinquième choix de la prochaine Draft NBA, actuellement détenu par Los Angeles.

« Un deal potentiel qui est évoqué actuellement dans la ligue enverrait Giannis Antetokounmpo aux Celtics et Jaylen Brown aux Clippers, tandis que le cinquième choix de Draft des Clippers ferait partie du retour pour Milwaukee », explique Afseth.

L'objectif des Bucks serait notamment de récupérer du capital Draft dans l'hypothèse d'une reconstruction après treize saisons passées avec Giannis.

Jaylen Brown au cœur des spéculations

Depuis l'apparition des premières rumeurs liant Antetokounmpo aux Celtics, Brown est régulièrement présenté comme la pièce la plus logique dans un éventuel échange.

L'ailier sort pourtant de l'une des meilleures saisons de sa carrière avec des moyennes de 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes décisives.

Mais son contrat, son statut de superstar et sa valeur marchande en font naturellement l'un des rares joueurs capables de servir de base à un montage de cette ampleur.

Rien de concret pour l'instant

Le rapport précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un accord proche d'aboutir.

Ce deal évoqué ferait simplement partie des nombreux scénarios étudiés autour d'un éventuel transfert d'Antetokounmpo.

D'ailleurs, plusieurs insiders ont récemment affirmé que le président des opérations basket des Celtics, Brad Stevens, restait très attaché à Brown et n'était pas particulièrement enclin à s'en séparer.

Une chose est sûre : tant que l'avenir de Giannis ne sera pas clarifié, les rumeurs les plus ambitieuses continueront de se multiplier à travers la ligue.

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