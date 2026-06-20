Jaylen Brown, les Blazers ont flairé la belle opportunité

Si les Boston Celtics ouvrent la porte à un départ de Jaylen Brown, les Portland Trail Blazers sont prêts à bondir.

Les Boston Celtics vont-ils passer à l'offensive pour Giannis Antetokounmpo ? Pour avoir une chance de récupérer l'intérieur des Milwaukee Bucks, la franchise du Massachusetts doit accepter de se séparer de Jaylen Brown.

Mais pour éventuellement fonctionner, ce trade XXL risque d'avoir besoin d'une troisième équipe. Et les Portland Trail Blazers se verraient bien profiter de cette situation. En effet, selon les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, les Blazers ont un "intérêt sérieux" pour Brown.

Sur le papier, la formation de l'Oregon dispose d'un vrai coup à jouer. Il ne s'agit pas d'un secret, les Blazers ont de grandes chances de jouer un rôle dans un possible échange d'Antetokounmpo car ils contrôlent les picks au premier tour des Bucks en 2028, 2029 et 2030.

Autant dire que Milwaukee, afin de lancer une grande reconstruction, aimerait les récupérer. Et quid de la position de Brown ? Tout va dépendre de ses envies pour la suite de sa carrière. S'il souhaite s'émanciper de Jayson Tatum pour avoir un rôle de numéro 1, Portland peut lui présenter un projet intéressant.

De plus, avec le contrat de Jaylen Brown jusqu'en 2029, les Blazers auraient du temps pour construire autour de lui...

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