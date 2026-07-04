A la surprise générale, Jaylen Brown a été envoyé par les Boston Celtics aux Philadelphia Sixers. Si le trade de l'arrière était attendu, cette destination a étonné. Après le trade de Giannis Antetokounmpo au Miami Heat, le joueur de 29 ans avait été associé avec insistance aux Portland Trail Blazers.

Mais d'après les informations du média The Athletic, la franchise de l'Oregon n'a jamais réellement envisagé un mouvement pour Brown ! En effet, les dirigeants de Portland ont rapidement écarté la possibilité de monter un deal pour le natif de Marietta.

Avant même sa mise sur le marché par les Celtics, le #3 pick de la Draft NBA 2016 n'avait pas une grande cote de popularité chez les Blazers. Et par la suite, il y a deux raisons au désintérêt de Portland sur ce dossier.

Tout d'abord, en se basant sur les analytiques, le staff de la franchise a considéré Brown comme un "joueur négatif". Et surtout, le prix initialement réclamé par Boston a été jugé bien trop important pour ouvrir des négociations.

Et visiblement, les Blazers n'ont pas été les seuls à avoir cette réflexion. Une situation qui explique peut-être la contrepartie, jugée faible, récupérée par les Celtics pour Jaylen Brown.

Jaylen Brown avait écarté trois équipes intéressées par un trade