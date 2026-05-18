Jaylen Brown détruit Stephen A. Smith et les médias problématiques

Jaylen Brown a répondu à Stephen A. Smith et il n’y est pas allé de main morte.

Jaylen Brown n’a clairement pas apprécié les dernières sorties médiatiques de Stephen A. Smith et il l’a fait savoir sans le moindre filtre.

En direct sur sa chaîne de streaming, la star des Boston Celtics a répondu aux critiques du célèbre analyste d’ESPN, qui estimait en substance que Brown devrait mettre de côté ses émissions et activités médiatiques pour se concentrer davantage sur le basket.

La réponse du champion NBA 2024 a été particulièrement violente.

“Dites à ce connard de prendre sa retraite parce qu’il est le visage du journalisme putaclic. Avec son départ, on pourrait lancer un mouvement pour virer tous ces connards. Qu’ils aient un minimum d’intégrité et soient tenus responsables des takes de merde qu’ils balancent.”

Une sortie qui a évidemment immédiatement tourné sur les réseaux sociaux, tant par la virulence des propos que par le fond du message. Car au-delà de l’attaque personnelle contre Stephen A. Smith, Jaylen Brown s’en prend surtout à une certaine culture médiatique autour de la NBA, où les débats les plus outranciers et les déclarations les plus excessives génèrent souvent davantage d’attention que l’analyse de fond.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Brown affiche sa méfiance envers certains médias sportifs américains. Le joueur des Celtics a régulièrement dénoncé la manière dont certaines narratives sont construites autour des joueurs, ainsi que la recherche permanente de polémique ou de buzz.

Reste maintenant à voir si Stephen A. Smith répondra publiquement. Et connaissant le personnage, il y a de fortes chances que cette séquence ne s’arrête pas là.