Jaylen Brown et Isaiah Stewart se sont encore embrouillés lors du choc Celtics – Pistons

Pistons et Celtics ont livré un match explosif : altercation entre Brown et Stewart, Brown manque le tir du buzzer, Detroit s’impose 104-103 dans une manche serrée de l’Est.

Dans une soirée où les Detroit Pistons et les Boston Celtics s’affrontaient au sommet de la conférence Est, ce n’est pas seulement le score serré (104-103) qui a retenu notre attention, ni le buzzer manqué de JB mais aussi l'intensité du duel entre les deux formations et notamment la nouvelle altercation entre Jaylen Brown et Isaiah Stewart, qui se sont encore une fois embrouillés à tous les niveaux.

Une rencontre bouillante dès les premières minutes

Il a fallu moins de huit minutes pour que le duel prenne une tournure électrique. Dans l’intensité du jeu, Brown et Stewart se sont accrochés, se sont emmêlés et ont fini par être sanctionnés chacun d’une faute technique, ajoutant une couche de tension à une rivalité déjà bien ancrée entre les deux hommes.

Ce genre d’échauffourée n’est pas nouveau. Les deux joueurs avaient déjà eu un précédent lors de leur dernière confrontation, et la passion a rapidement repris le dessus cette nuit.

Si les duels physiques ne sont pas rares en NBA, la scène a donné lieu à des échanges très intenses qui ont électrisé l’ambiance du Little Caesars Arena et mis en lumière la détermination des deux joueurs.

Un finish dramatique, Brown à deux doigts

Sur le plan du jeu, Brown a confirmé sa valeur en leader offensif pour Boston avec 32 points et 11 rebonds, prenant ses responsabilités dans les dernières minutes pour revenir dans la partie.

Dans les 90 dernières secondes, Brown a inscrit deux paniers clé qui ont poussé le match à son climax, donnant l’impression un moment que les Celtics pouvaient voler la victoire. Mais dans les ultimes secondes, sa tentative de buzzer-beater n’a pas trouvé la cible, car Tobias Harris, auteur de 25 points pour les Pistons, a assuré une défense agressive qui a freiné l’élan du All-Star de Boston.

Les Pistons ont arraché cette victoire 104-103 dans ce qui était un duel entre deux des meilleures équipes de la conférence Est, prolongeant leur excellente forme à domicile. Leur mix de défense serrée et de prise de tirs opportuns – y compris les contributions décisives de Harris et d’Ausar Thompson – leur a permis de résister à la poussée de Boston.

Même si Cade Cunningham n’a pas été ultra précis au tir (4-sur-17), il a joué un rôle clé dans la gestion du match, terminant avec 14 passes décisives sans aucune perte de balle, un facteur important pour Detroit dans les instants décisifs.