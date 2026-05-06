Jaylen Brown et les Celtics : des tensions en coulisses ?

Un Hall of Famer affirme que Jaylen Brown serait frustré aux Celtics, malgré une saison individuelle exceptionnelle.

Celle-là on ne l’avait pas vu venir. La relation entre Jaylen Brown et les Boston Celtics ne serait pas aussi idyllique que ça. En tout cas selon Tracy McGrady pour qui l’arrière serait frustré par sa situation interne, malgré une saison individuelle aboutie.

« Je pense que sa frustration est profondément liée à l’organisation, mais nous n’avons pas tous les détails », a expliqué l’ancien All-Star dans le Cousins Podcast avec Vince Carter.

« J’entends beaucoup de choses sur ce qui se passe à Boston avec JB. »

Ces propos interviennent dans un contexte particulier. Jaylen Brown sort de la meilleure saison statistique de sa carrière, avec 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes de moyenne. Leader d’une équipe privée longtemps de Jayson Tatum, il a contribué à mener Boston à la deuxième place de la conférence Est.

Mais cette dynamique positive s’est arrêtée brutalement, avec une élimination dès le premier tour face aux Philadelphia 76ers.

Ces rumeurs de frustration contrastent avec les propos récents de Jaylen Brown lui-même. Après l’élimination, l’arrière avait affirmé qu’il s’agissait de « son année préférée » en carrière, mettant en avant la progression collective et l’état d’esprit du groupe.

Ce décalage entre discours public et bruits de couloirs nourrit donc les interrogations autour de sa situation réelle. À ce stade, aucun élément concret ne laisse penser à une rupture imminente entre Jaylen Brown et les Boston Celtics.

Mais les propos de Tracy McGrady interrogent, dans un contexte où Boston doit digérer une élimination décevante malgré de fortes ambitions.

L’intersaison des Celtics s’annonce en tout cas intrigante.