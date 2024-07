Jaylen Brown était plus maladroit que Bronny James en Summer League…

L'image de Jaylen Brown en train de dire à sa compagne qu'il ne pense pas que Bronny James ait le niveau pour être professionnel a fait le tour des réseaux. Pourtant, le MVP des Finales 2024, qui a assisté au troisième match du rookie des Lakers contre les Celtics à Las Vegas, sait bien qu'un début compliqué en Summer League ne veut pas dire que la suite ne peut pas être glorieuse.

Gilbert Arenas dit généralement un paquet d'âneries, mais il a souligné quelque chose d'assez juste da,s son émission cette semaine : Jaylen Brown a shooté encore moins bien que Bronny James sur ses trois propres premiers matchs en Summer League en 2016 : 5/26, contre 6/26 pour Bronny. Le 3e pick de la Draft 2016 a par contre très bien démarré en match officiel avec 16 points et 6 rebonds à 11/17, avec la réussite que l'on connaît par la suite.

Gilbert Arenas calls out Jaylen Brown

"He [Brown] was the 3rd pick in the NBA Draft. The first 3 games, just like Bronny. Bronny was 6-26, and Jaylen Brown was 5-26 in his first 3 games in summer league."

