Jaylen Brown a reconnu que la cohabitation avec Jayson Tatum depuis son retour n’était pas simple, malgré les bons résultats des Celtics.

Si le retour de Jayson Tatum est une excellente nouvelle pour les Boston Celtics, tout n’est pas si facile. Notamment pour Jaylen Brown qui réalisait jusque-là une excellente saison et était le leader de la franchise. Et qui apprécie cenouveau rôle. Logiquement, il reconnaît désormais que l’équilibre avec Tatum reste encore à trouver depuis le retour de ce dernier.

Après une performance à 41 points lors de la victoire contre les Phoenix Suns, Brown s’est exprimé avec franchise sur cette cohabitation.

« Ce n’est pas facile »

« Ça demande de l’humilité et de la compréhension. JT est extrêmement important pour ce qu’on veut faire. Évidemment, je fais une grande saison, mais je dois penser au collectif, et parfois ce n’est pas facile. »

Une déclaration forte, qui illustre les ajustements nécessaires entre deux superstars appelées à partager le leadership.

Une question d’équilibre collectif

Brown réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 28,4 points, 7,1 rebonds et 5,1 passes de moyenne. En parallèle, Tatum revient progressivement après une rupture du tendon d’Achille, avec seulement quelques matches disputés.

Dans ce contexte, Boston doit retrouver des automatismes.

« Je mets toujours l’équipe en premier. Cette équipe est différente. »

Des résultats malgré tout solides

Malgré ces ajustements, les Celtics continuent de gagner et occupent la 2e place de la conférence Est avec un bilan de 45-23.

Brown reste confiant pour la suite de la saison.

« On trouve des moyens de gagner et nous devons continuer à le faire. Il nous reste quelques matches. Ça ne sera pas parfait. Je pense que nous aurions pu gagner d’une meilleure manière ce soir face aux Suns, ça va demander de la progression d’ici les playoffs. Je dois être patient. Tout le monde doit être patient. »

Un message lucide, qui rappelle que même les meilleures équipes doivent parfois passer par une phase d’adaptation.