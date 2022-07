Jaylen Brown, loyal aux Celtics malgré les rumeurs de transfert ?

Jaylen Brown ne s’attendait certainement pas à ce que sa franchise envisage de le transférer après avoir atteint les Finales NBA. Drafté en 2016 par les Boston Celtics, l’ailier n’a connu qu’une seule équipe pendant toute sa carrière. Et il aurait l’intention de lui rester loyal malgré tout.

Les Celtics auraient proposé d’envoyer Brown et d’autres assets aux Nets en échange de Kevin Durant. Brooklyn aurait refusé l’offre et demandé d’ajouter Marcus Smart, défenseur de l’année, au package. Ce qui laisse aujourd’hui Boston dans une situation délicate avec son vestiaire.

Le principal intéressé sort d’une campagne de playoffs exemplaire avec les Celtics. Il affiche des moyennes de 23,1 points, 6,9 rebonds et 3,5 passes en 38,3 minutes sur cette postseason. Le tout à 47 % au tir et 37,4 % à trois points, ainsi qu’une grande efficacité dans les moments les plus importants.

Il est sans doute difficile pour Jaylen Brown de comprendre pourquoi son équipe envisage de se séparer de lui après tant d’efforts pour l’emmener en Finales. Notamment pour un joueur qu’il a sweepé dès le premier tour. Certes, Kevin Durant est Kevin Durant. Mais Brown n’a-t-il pas mérité une place durable dans l’effectif ?

Ce n’est pas la première fois que l’ailier de 25 ans se retrouve dans des rumeurs de transfert. Il avait été brièvement évoqué comme une potentielle contrepartie pour un trade Kawhi Leonard. Le 3e choix de la draft 2016 a également été envisagé dans un package contre Anthony Davis. Il a fait preuve d’une grande solidité mentale pour accepter le côté "business" de la NBA.

Et malgré tout cela, Jaylen Brown témoigne d’une loyauté inébranlable aux couleurs vertes sous lesquelles il joue depuis six ans. Il aurait nié la rumeur selon laquelle il n’aurait pas l’intention de re-signer aux Celtics en 2024, d’après The Athletic. Son plan n’a pas changé : il veut rester à Boston en dépit de tous ces bruits.

All-Star en 2021, lui et Jayson Tatum incarnent actuellement le présent et l’avenir de la franchise. À seulement deux victoires du titre cette année, l’équipe a pour ambition de le remporter l’année prochaine. Avec ou sans Kevin Durant. Reste désormais à voir qui fera partie de l’aventure.

Jayson Tatum parle des rumeurs autour de Jaylen Brown et Kevin Durant