3 équipes intéressées par Jaylen Brown

Le nom de Jaylen Brown continue de circuler dans les rumeurs avec plusieurs franchises sur le coup pour récupérer l’arrière All-Star.

Même après la meilleure saison de sa carrière, Jaylen Brown est encore pressenti pour quitter les Boston Celtics. Son histoire avec la franchise du Massachusetts finira sans doute par s’arrêter un jour, mais on doute que ce soit cet été. Marc Stein liste tout de même des franchises susceptibles de s’intéresser au joueur de 29 ans. Il en voit déjà trois selon ses sources : les Portland Trail Blazers, les Atlanta Hawks et les Houston Rockets.

L’insider fut un temps considéré comme très fiable mais il devient de plus en plus difficile de croire à ses différentes spéculations étant donné qu’il vit maintenant essentiellement des infos (ou intox) de trade qu’il balance sur le marché. Déjà, le nom des trois équipes ne sont évidemment pas choisies au hasard vu que ce sont trois organisations à même de se greffer dans un échange à trois pour envoyer un certain Giannis Antetokounmpo aux Celtics.

Les Hawks pourraient par exemple refourguer Zaccharie Risacher, leur huitième choix et d’autres atouts de draft aux Bucks (dont leur pick en 2027) pour mettre la main sur Jaylen Brown tandis que Giannis prendrait donc la direction de Boston. Même chose pour Portland qui, en plus de Shaedon Sharpe ou Scoot Henderson, peut redonner à Milwaukee ses tours de draft.

Bref, il y aura toujours des rumeurs autour de Jaylen Brown mais il vaut mieux rester méfiant. Les Celtics n’ont que très peu d’intérêt à céder l’un de leurs deux meilleurs joueurs.