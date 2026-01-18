L’élément secret qui explique la grande saison de Jaylen Brown

Jaylen Brown était l'un des joueurs les plus intrigants et les plus attendus cette saison puisqu'il allait enfin se retrouver première option indiscutable des Boston Celtics en l'absence de Jayson Tatum, blessé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne déçoit pas. Le joueur de 29 ans s'affirme même comme un candidat de l'ombre au MVP en tournant à presque 30 points par match à 49% aux tirs tout en menant sa franchise à la deuxième place de la Conférence Est à la mi-saison avec 26 victoires en 41 rencontres. Alors comment expliquer cette hausse de production et cet exercice exceptionnel de l'arrière All-Star ? Il dévoile sa recette.

"En coulisses, je me suis mis à bosser sur... ma salsa. Et je pense que c'est l'ingrédient secret qui explique ma saison. Parce que je bossais sur mon footwork et mon équilibre et la salsa m'a énormément aidé", confie le joueur sur sa chaîne YouTube.

Après la musculation sous-marine, Jaylen Brown est visiblement prêt à expérimenter. Cela dit, ce qu'il raconte est plein de sens. Tous les autres sports et activités physiques qui travaillent d'autres éléments du corps peuvent servir au basket, notamment quand ça concerne la coordination, l'agilité, le footwork, les muscles profonds, etc. Le pilate était (et est toujours) un temps à la mode auprès des athlètes, tout comme la boxe à l'intersaison pour travailler le cardio.