Jaylen Brown est en train de réécrire l’histoire des Boston Celtics. En dépassant la barre des 500 points en seulement 18 matchs, l’arrière All-Star rejoint un club ultra-fermé dans la franchise : seuls Jayson Tatum et John Havlicek avaient réussi pareil départ avant lui. Pas mal, surtout au moment où Boston doit faire sans son autre superstar.
Sans Tatum, Brown porte Boston à lui seul
Privés de Jayson Tatum, les Celtics auraient pu s’effondrer. C’est tout l’inverse. Brown enchaîne les performances de patron et maintient Boston plus qu’à flot (10-8) dans un début de saison pourtant piégeux.
Mercredi, contre les Pistons, il a encore tout fait : 33 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres. La panoplie complète, et la victoire (117-114) au passage.
Des chiffres qui donnent le vertige
Depuis l’ouverture de la saison, Brown tourne à :
- 28,2 points
- 5,8 rebonds
- 4,3 passes
- 49,5 % aux tirs
- 34 % à trois points
- Un rendement de franchise player assumé, qui confirme que Boston peut survivre - temporairement - sans Tatum.
Un début de saison qui change tout pour Boston
Avec ce Jaylen Brown-là, les Celtics (10-8) restent bien ancrés dans la course à l’Est. Une belle perf’ pour un effectif qui a explosé après la blessure de sa star. Et qui aurait pu tanker.
Et si ce niveau se prolonge, la question va rapidement se poser : assiste-t-on à la saison où Brown prouve définitivement qu’il n’est pas un “n°2” mais un co-n°1 ?
Les 5 joueurs qui peuvent tout changer pour leur équipe cette saison