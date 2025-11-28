Et si la saison où Jaylen Brown joue enfin comme un n°1 était arrivée ? Le Celtic vient d’entrer dans l’histoire en dépassant les 500 points en 18 matchs.

Jaylen Brown est en train de réécrire l’histoire des Boston Celtics. En dépassant la barre des 500 points en seulement 18 matchs, l’arrière All-Star rejoint un club ultra-fermé dans la franchise : seuls Jayson Tatum et John Havlicek avaient réussi pareil départ avant lui. Pas mal, surtout au moment où Boston doit faire sans son autre superstar.

Sans Tatum, Brown porte Boston à lui seul

Privés de Jayson Tatum, les Celtics auraient pu s’effondrer. C’est tout l’inverse. Brown enchaîne les performances de patron et maintient Boston plus qu’à flot (10-8) dans un début de saison pourtant piégeux.

Mercredi, contre les Pistons, il a encore tout fait : 33 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres. La panoplie complète, et la victoire (117-114) au passage.

Des chiffres qui donnent le vertige

Depuis l’ouverture de la saison, Brown tourne à :

28,2 points

5,8 rebonds

4,3 passes

49,5 % aux tirs

34 % à trois points

Un rendement de franchise player assumé, qui confirme que Boston peut survivre - temporairement - sans Tatum.

Un début de saison qui change tout pour Boston

Avec ce Jaylen Brown-là, les Celtics (10-8) restent bien ancrés dans la course à l’Est. Une belle perf’ pour un effectif qui a explosé après la blessure de sa star. Et qui aurait pu tanker.

Et si ce niveau se prolonge, la question va rapidement se poser : assiste-t-on à la saison où Brown prouve définitivement qu’il n’est pas un “n°2” mais un co-n°1 ?

