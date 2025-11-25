Jaylen Brown voulait quitter les Celtics, cette légende NBA l’a convaincu de rester

Jaylen Brown explique pourquoi il pensait quitter Boston, et comment une légende NBA l’a convaincu de rester.

Jaylen Brown a admis qu’il avait sérieusement envisagé de quitter les Boston Celtics, lassé d’être cité dans les rumeurs de trade saison après saison. Lors d’un live sur Twitch, l’arrière All-Star est revenu sur un épisode clé de sa carrière… et sur la personne qui a joué un rôle décisif pour le retenir à Boston : Tracy McGrady.

Un climat pesant

Jaylen Brown a expliqué que les années passées à voir son nom apparaître dans les discussions de transfert avaient fini par peser lourd, au point de le pousser à imaginer un départ.

« Il y a eu des périodes où c’était vraiment compliqué à Boston », a raconté Brown. « Je ne sais pas combien de fois ils m’ont mis dans des discussions de trade. Pour une raison ou une autre, il y avait toujours quelque chose. »

Selon lui, ces rumeurs constantes reflétaient parfois la volonté de la franchise d’aller chercher des profils jugés plus adaptés ou plus coûteux.

« C’était d’autres joueurs que Brad ou d’autres pensaient être un meilleur fit, ou qu’on payait plus cher, peu importe. Alors je me suis dit : “Je crois que c’est peut-être le moment de partir.” Je pensais pouvoir aller ailleurs… Je peux scorer à un très, très haut niveau, et je n’étais pas autorisé à vraiment grandir ici. »

Tracy McGrady, la voix qui a tout changé

C’est alors qu’une légende NBA, l’un des héros d’enfance de Brown, voire même une sorte de mentor, s’en est mêlée : Tracy McGrady.

« T-Mac m’a dit : “Reste, bro.” Et j’étais là : “Hein ?” », se souvient-il.

« “Non, bro, fais-moi confiance. Peu importe la situation, si tu peux rester, tu auras l’opportunité de gagner. Gagner.” »

Un conseil simple, mais qui a résonné. Et la suite lui a donné raison : en 2024, Jaylen Brown remporte le titre NBA avec Boston et décroche le trophée de Finals MVP.

Un choix qui a transformé la franchise

Depuis, Brown est devenu l’un des visages du projet des Celtics, aux côtés de Jayson Tatum. Son statut de leader, son évolution continue et sa capacité à répondre présent dans les plus grands moments ont consolidé son rôle dans l’organisation.

Le récit de cet échange avec Tracy McGrady ajoute un chapitre inattendu à l’histoire récente des Celtics : un départ était bel et bien envisageable… jusqu’à ce qu’une voix extérieure, respectée et admirée, l’encourage à rester.

