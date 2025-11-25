Jaylen Brown a admis qu’il avait sérieusement envisagé de quitter les Boston Celtics, lassé d’être cité dans les rumeurs de trade saison après saison. Lors d’un live sur Twitch, l’arrière All-Star est revenu sur un épisode clé de sa carrière… et sur la personne qui a joué un rôle décisif pour le retenir à Boston : Tracy McGrady.

Un climat pesant

Jaylen Brown a expliqué que les années passées à voir son nom apparaître dans les discussions de transfert avaient fini par peser lourd, au point de le pousser à imaginer un départ.

« Il y a eu des périodes où c’était vraiment compliqué à Boston », a raconté Brown. « Je ne sais pas combien de fois ils m’ont mis dans des discussions de trade. Pour une raison ou une autre, il y avait toujours quelque chose. »

Selon lui, ces rumeurs constantes reflétaient parfois la volonté de la franchise d’aller chercher des profils jugés plus adaptés ou plus coûteux.

« C’était d’autres joueurs que Brad ou d’autres pensaient être un meilleur fit, ou qu’on payait plus cher, peu importe. Alors je me suis dit : “Je crois que c’est peut-être le moment de partir.” Je pensais pouvoir aller ailleurs… Je peux scorer à un très, très haut niveau, et je n’étais pas autorisé à vraiment grandir ici. »

Tracy McGrady, la voix qui a tout changé

C’est alors qu’une légende NBA, l’un des héros d’enfance de Brown, voire même une sorte de mentor, s’en est mêlée : Tracy McGrady.

« T-Mac m’a dit : “Reste, bro.” Et j’étais là : “Hein ?” », se souvient-il.

« “Non, bro, fais-moi confiance. Peu importe la situation, si tu peux rester, tu auras l’opportunité de gagner. Gagner.” »

Un conseil simple, mais qui a résonné. Et la suite lui a donné raison : en 2024, Jaylen Brown remporte le titre NBA avec Boston et décroche le trophée de Finals MVP.

Un choix qui a transformé la franchise

Depuis, Brown est devenu l’un des visages du projet des Celtics, aux côtés de Jayson Tatum. Son statut de leader, son évolution continue et sa capacité à répondre présent dans les plus grands moments ont consolidé son rôle dans l’organisation.

Le récit de cet échange avec Tracy McGrady ajoute un chapitre inattendu à l’histoire récente des Celtics : un départ était bel et bien envisageable… jusqu’à ce qu’une voix extérieure, respectée et admirée, l’encourage à rester.

