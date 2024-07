Jayson Tatum, A’ja Wilson et Vince Carter en vedette de NBA2K25

Chaque année, les amateurs de jeux vidéo attendent avec impatience le nouvel opus de NBA2K. Mais avant que ne se dévoilent les graphismes, les nouveautés et les notes des joueurs, tout le monde aime savoir quels seront les athlètes qui auront l'honneur d'être en cover du jeu. Cette année, pour NBA2K25, ce sont Jayson Tatum, A'ja Wilson et Vince Carter qui ont été choisis.

L'ailier des Boston Celtics surfe sur le titre de champion acquis en juin et partagera l'une des covers avec la star des Las Vegas Aces, double championne en titre avec son équipe en WNBA. Vince Carter aura lui les faveurs des designers pour la cover retro avec un style golden qui s'annonce spectaculaire.

Jayson Tatum and A'Ja Wilson are the cover athletes of NBA 2K25!

Vince Carter is the Hall of Fame cover athlete pic.twitter.com/nBzyCipO8E

— Ballislife.com (@Ballislife) July 10, 2024