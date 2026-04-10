Jayson Tatum face à ses démons à New York : « Je voulais juste sortir sur mes deux jambes »

Onze mois après sa grave blessure, Jayson Tatum est revenu à New York… et ce qu’il a ressenti sur le parquet du MSG en dit long sur son combat.

Revenir là où tout a basculé. Revenir là où tout s’est arrêté. Hier soir, au Madison Square Garden, Jayson Tatum n’a pas seulement disputé un match de saison régulière. Il a refermé une parenthèse.

Onze mois après sa rupture du tendon d’Achille face aux Knicks en demi-finales de conférence Est, la star des Celtics retrouvait la salle qu’il avait lui-même qualifiée de « moment le plus bas de sa vie ». Un retour chargé d’émotion, de tension… et de soulagement.

Boston s’est incliné 112-106, mais l’essentiel était ailleurs. Tatum a terminé avec 24 points, 13 rebonds et 8 passes en 40 minutes, preuve qu’il retrouve progressivement son niveau. Mais surtout, il est sorti du terrain debout.

« Absolument », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait un soulagement. « C’était un moment important, un gros cap pour moi. J’étais nerveux et anxieux à l’idée de revenir ici. »

Le résultat comptait, bien sûr. Mais pas autant que ce symbole-là.

« Évidemment, je voulais gagner et bien jouer, mais surtout, je voulais simplement pouvoir quitter le terrain sur mes deux jambes. »

« C’était beaucoup d’émotions »

Ces dernières semaines, Tatum revient petit à petit à son meilleur niveau : retour à la compétition, temps de jeu conséquent, sensations retrouvées. Mais revenir au MSG restait un passage obligé, presque un test mental. Et ce test, il l’a passé.

« C’était beaucoup d’émotions », a-t-il reconnu. « Surtout au début. Il m’a fallu un peu de temps pour me calmer. »

La performance n’a pas été parfaite (2 sur 10 à trois points, 6 pertes de balle) mais peu importe. L’essentiel, pour lui, était d'affronter ce souvenir, le dépasser, avancer.

« C’était énorme », a-t-il insisté. « Aujourd’hui, c’était important pour moi, surtout après avoir pris la décision de revenir et de jouer ce match. Je suis content de l’avoir fait. Je me sens beaucoup mieux. »

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Ce retour à New York, Tatum l’avait anticipé. Il avait même choisi ce match plutôt qu’un autre dans le calendrier, préférant affronter immédiatement ce moment plutôt que de le repousser à d’éventuelles retrouvailles en playoffs.

Et au-delà du terrain, il a aussi été marqué par l’accueil reçu. Dans une salle rarement tendre avec les Celtics, il a été applaudi lors de sa présentation.

« Depuis mon retour, l’accueil que j’ai reçu des joueurs, des coachs, même des dirigeants que je ne connais pas, a été incroyable », a-t-il expliqué. « Aujourd’hui, quand mon nom a été annoncé, c’était assez fort. Ça compte énormément, surtout en portant le maillot des Celtics. C’est une marque de respect, surtout parce que tout s’est passé ici. »

Une victoire mentale, donc. Peut-être la plus importante de sa saison.