Jayson Tatum fait du mal à Kevin Durant, c’est un fait

Jayson Tatum prend très à coeur le travail défensif qui lui est demandé, comme un franchise player qui se respecte. L'ailier des Boston Celtics, dont on a surtout parlé ces derniers jours parce qu'il a été clutch dans le game 1 contre Brooklyn, continue d'être un superbe atout de l'autre côté du terrain. Particulièrement dans ce qu'il propose lorsqu'il se retrouve face à l'attaquant le plus létal de sa génération, Kevin Durant.

KD a déploré ces dernières heures le jeu très physique des Celtics et leurs prises à deux ou à trois constantes sur lui. S'il est en échec depuis le début de la série, ce n'est évidemment pas uniquement dû au travail de Jayson Tatum, mais à un effort collectif de presque tous les instants. Sauf que les statistiques tendent quand même à montrer que l'ailier des C's gêne Durant bien plus que de raison et encore plus que n'importe lequel de ses camarades.

Tatum a été le défenseur principal sur Kevin Durant pendant 18 minutes et 39 secondes sur les deux premiers matches, soit sur 83 possessions. Lorsqu'il avait Tatum sur le dos, KD a shooté à 2/13, a perdu 7 ballons et n'a pas distribué la moindre passe décisive à ses coéquipiers dans ce contexte.

Incredible Jayson Tatum block of a Kevin Durant mid-range jumper — something we seldom see. In the previous defensive possession, Tatum was also involved in stripping Kyrie Irving and forcing a turnover. Amazing work, even as he’s been subpar on offense. pic.twitter.com/lGwfd9mBpO — Positive Residual (@presidual) April 21, 2022

Il y a évidemment un nombre important de possessions sur lesquelles les switches incitent à relativiser ces chiffres impressionnants. Tatum a débuté 83 fois sur Durant, mais n'a pas toujours suivi son mouvement jusqu'au bout. Néanmoins, quasiment dès la première action du game 2, on a pu voir Jayson Tatum se mettre en mode verrou en surpassant les picks et en restant sur KD jusqu'à ce que les rotations défensives se déclenchent. Il y a bien 11 actions sur lesquelles un tir de KD défendu par JT a été un échec.

La difficulté va bien évidemment être de tenir cet effort sur la durée de la série. On ne peut imaginer Kevin Durant rester sur un 9/24 et un 4/17 sans réagir, surtout devant son public et même face à la meilleure défense de NBA. Réponse dans le game 3 dans 48 heures au Barclays Center.

